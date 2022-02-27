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В Одесской области российские диверсанты открыли огонь: ранены украинские защитники

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Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 06:37
В Одесской области российские диверсанты открыли огонь: ранены украинские защитники Фото: российские диверсанты открыли огонь в Одесской области (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Скороход

В Одесской области российские диверсанты открыли огонь по украинским защитникам. Несколько из них были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственная пограничная служба Украины

Диверсионно-разведывательную группу микроавтобусе Volkswagen обнаружили пограничники, полицейские и территориальная оборона в городе Роздильна Одесской области. Во время попытки проверить неизвестных, те открыли огонь из другого автомобиля Mitsubishi L-200. Бойцы общей группы открыли огонь по диверсантам, после чего присутствующие во внедорожнике начали убегать.

"В задержанном микроавтобусе было обнаружено оружие (в том числе автоматы, гранатометы), боеприпасы, мины, взрывчатку. Также задержан один из диверсантов, личность которого устанавливается", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются поиски остальных диверсантов. Однако среди защитников Украины есть раненные.

Напомним, что украинские воины сбили летательный аппарат россиян. Он подлетал к Одессе.

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