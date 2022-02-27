В Одеській області російські диверсанти відкрили вогонь: поранені українські захисники

В Одеській області російські диверсанти відкрили вогонь по українських захисниках. Кілька з них були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державна прикордонна служба України

Диверсійно-розвідувальну групу мікроавтобусі Volkswagen виявили прикордонники, поліцейські та територіальна оборона в місті Роздільна Одеської області. Під час спроби перевірити невідомих, ті відкрили вогонь з іншого автомобіля Mitsubishi L-200. Бійці загальної групи відкрили вогонь по диверсантам, після чого присутні в позашляховику почали тікати.

"У затриманому мікроавтобусі було виявлено зброю (у тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затримано одного з диверсантів, особа якого встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Зараз тривають пошуки інших диверсантів. Однак серед захисників України є поранені.