В Одеській області через пожежу у школі евакуювали дітей

Ілюстративне фото (facebook.com/UNICEFUkraine)

Призначено службове розслідування

В місті Кілія Одеської області сталося займання в електрощитовій школи № 4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову райради Кілії Павла Бойченко Facebook .

Він повідомив, що займання сталося близько 11:00. Приміщення електрощитової знаходитися не в самій школі, а в прибудові, яка примикає до школи.

"Загоряння локалізовано. Постраждалих немає. Діти були евакуйовані швидко і організовано", - написав Бойченко.

Він також зазначив, що за фактом події буде проведено службове розслідування. Наслідки будуть усунені в максимально короткі терміни.

Раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишнього начальника Головного управління ДСНС в Одеській області через чотири резонансні пожежі в Одесі, в результаті яких загинули 32 людини.

РБК-Україна писало, що в селі Манаєв (Тернопільська область) сталася пожежа в будівлі школи.