В Одеській області через пожежу у школі евакуювали дітей

Призначено службове розслідування
В місті Кілія Одеської області сталося займання в електрощитовій школи № 4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову райради Кілії Павла Бойченко Facebook .
Він повідомив, що займання сталося близько 11:00. Приміщення електрощитової знаходитися не в самій школі, а в прибудові, яка примикає до школи.
"Загоряння локалізовано. Постраждалих немає. Діти були евакуйовані швидко і організовано", - написав Бойченко.
Він також зазначив, що за фактом події буде проведено службове розслідування. Наслідки будуть усунені в максимально короткі терміни.
Раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишнього начальника Головного управління ДСНС в Одеській області через чотири резонансні пожежі в Одесі, в результаті яких загинули 32 людини.
РБК-Україна писало, що в селі Манаєв (Тернопільська область) сталася пожежа в будівлі школи.