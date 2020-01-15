ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одеській області через пожежу у школі евакуювали дітей

Новини » Суспільство     15.01.2020 - 12:08
В Одеській області через пожежу у школі евакуювали дітей
Ілюстративне фото (facebook.com/UNICEFUkraine)

Призначено службове розслідування

В місті Кілія Одеської області сталося займання в електрощитовій школи № 4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову райради Кілії Павла Бойченко Facebook .

Він повідомив, що займання сталося близько 11:00. Приміщення електрощитової знаходитися не в самій школі, а в прибудові, яка примикає до школи.

"Загоряння локалізовано. Постраждалих немає. Діти були евакуйовані швидко і організовано", - написав Бойченко.

Він також зазначив, що за фактом події буде проведено службове розслідування. Наслідки будуть усунені в максимально короткі терміни.

В Одеській області через пожежу у школі евакуювали дітей

Раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишнього начальника Головного управління ДСНС в Одеській області через чотири резонансні пожежі в Одесі, в результаті яких загинули 32 людини.

РБК-Україна писало, що в селі Манаєв (Тернопільська область) сталася пожежа в будівлі школи.

Названа причина пожежі у Київській області Рятувальники загасили пожежу на території Софіївського парку
Новини України пожежашкола
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся