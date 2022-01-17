В Одесской области опробовали на прочность мост до Черноморска

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Дмитрия Рыбалки, мостостроители проверили каждую опору моста, нагружая их с помощью шести грузовиков общей массой 240 тонн. Датчики, установленные на конструкциях моста, фиксировали их поведение под нагрузкой.

Полученные данные будут обработаны Международным проектным институтом, который, как ожидается, вынесет свое заключение и скорректирует проект к концу февраля-началу мая. После этого будут объявлены торги и выбран подрядчик для завершения работ по строительству переправы на трассе М-27 "Одесса - Черноморск".

Необходимость корректировки проекта возникла после того, как мост стал частью программы "Большая стройка".

В 2016 году, когда мост только начинали строить, была допущена серьезная ошибка при его проектировании. В частности, не была учтена неустойчивость илистых почв на подходах к мосту, из-за чего возводимая насыпь стала проседать и давить на опоры моста, а это, в свою очередь, привело к появлению деформаций.

Новый проект, по рекомендации привлеченных специалистов из Германии, предполагает добавление двух дополнительных секций, каждая длиной по 33 метра, со стороны Одессы и со стороны Черноморска. Эти секции позволят обойти неустойчивые грунты.

В итоге, мост через Сухой Лиман будет иметь длину 166 метров, вместо 100, как планировалось изначально.

В настоящее время движение как легкового, так и грузового транспорта, следующего в порт Черноморска, осуществляется по временной понтонной переправе.