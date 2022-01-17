ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одесской области опробовали на прочность мост до Черноморска

Новина українською →
Одесса, Понедельник 17 января 2022 10:51
В Одесской области опробовали на прочность мост до Черноморска Фото: мост до Черноморска Одесской области (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На строительстве моста через Сухой Лиман в Одесской области прошли испытания со статической нагрузкой несущих конструкций будущей переправы, ведущей к порту Черноморска. В 2020 году мост был передан из коммунальной собственности в государственную и стал частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Одесской области.

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Дмитрия Рыбалки, мостостроители проверили каждую опору моста, нагружая их с помощью шести грузовиков общей массой 240 тонн. Датчики, установленные на конструкциях моста, фиксировали их поведение под нагрузкой.

Полученные данные будут обработаны Международным проектным институтом, который, как ожидается, вынесет свое заключение и скорректирует проект к концу февраля-началу мая. После этого будут объявлены торги и выбран подрядчик для завершения работ по строительству переправы на трассе М-27 "Одесса - Черноморск".

Необходимость корректировки проекта возникла после того, как мост стал частью программы "Большая стройка".

В 2016 году, когда мост только начинали строить, была допущена серьезная ошибка при его проектировании. В частности, не была учтена неустойчивость илистых почв на подходах к мосту, из-за чего возводимая насыпь стала проседать и давить на опоры моста, а это, в свою очередь, привело к появлению деформаций.

Новый проект, по рекомендации привлеченных специалистов из Германии, предполагает добавление двух дополнительных секций, каждая длиной по 33 метра, со стороны Одессы и со стороны Черноморска. Эти секции позволят обойти неустойчивые грунты.

В Одесской области опробовали на прочность мост до Черноморска

В итоге, мост через Сухой Лиман будет иметь длину 166 метров, вместо 100, как планировалось изначально.

В настоящее время движение как легкового, так и грузового транспорта, следующего в порт Черноморска, осуществляется по временной понтонной переправе.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" за два года в Украине было построено и отремонтировано уже 560 мостов и искусственных сооружений. За два последующих года планируется восстановить и построить еще 810 мостов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
DAILY
Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит