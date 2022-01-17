В Одеській області випробували на міцність міст до Чорноморська

На будівництві мосту через Сухий Лиман на Одещині пройшли випробування зі статичним навантаженням несучих конструкцій майбутньої переправи, що веде до порту Чорноморська. У 2020 році міст був переданий з комунальної власності до державної та став частиною програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг в Одеській області.

За словами начальника Служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитра Рибалки, мостобудівники перевірили кожну опору мосту, навантажуючи їх за допомогою шести вантажівок загальною масою 240 тонн. Датчики, встановлені на конструкціях мосту, фіксували їхню поведінку під навантаженням.

Отримані дані будуть опрацьовані Міжнародним проєктним інститутом, який, як очікується, винесе свій висновок та скоригує проєкт до кінця лютого-початку травня. Після цього буде оголошено торги та обрано підрядника для завершення робіт з будівництва переправи на трасі М-27 "Одеса - Чорноморськ".

Необхідність коригування проекту виникла після того, як міст став частиною програми "Велике будівництво".

У 2016 році, коли міст тільки починали будувати, було допущено суттєву помилку при його проєктуванні. Зокрема, не було враховано нестійкість мулистих ґрунтів на підходах до мосту, через що насип, що зводиться, почав просідати й тиснути на опори мосту, а це, в свою чергу, призвело до появи деформацій.

Новий проект, за рекомендацією залучених фахівців із Німеччини, передбачає додавання двох додаткових секцій, кожна завдовжки по 33 метри, з боку Одеси та Чорноморська. Ці секції дозволять оминути нестійкі ґрунти.

У підсумку міст через Сухий Лиман матиме довжину 166 метрів, замість 100, як планувалося спочатку.

Наразі рух як легкового, так і вантажного транспорту, що прямує до порту Чорноморська, здійснюється тимчасовою понтонною переправою.