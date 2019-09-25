В Одесской области по подозрению в разбое задержан гражданин Грузии

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Мужчина находится под стражей и ему грозит до 15 лет лишения свободы

В Одесской области гражданин Грузии оказался причастен к разбою на почти миллион гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную прокуратуру.

Сообщается, что по ходатайству прокуратуры указанное лицо находится под стражей.

"В ходе расследования установлено, что в марте этого года злоумышленник вместе с двумя подельниками проникли в гараж потерпевшего в Измаиле", - говорится в сообщении.

Угрожая хозяину пистолетом и ножом, они достали из авто мужчины сумку с деньгами в сумме 500 000 гривен и 15 000 долларов США. После этого нападавшие скрылись с места преступления.

Также принимаются меры по установлению двух других фигурантов преступления.

Отметим, досудебное расследование осуществляли по части 4 статье 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений).

Добавим, что это преступление наказывается 15 годами лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, в ночь на 23 сентября в Оболонском районе Киева мужчина стрелял в полицейских. Сообщается, что мужчина выстрелил во время проверки документов.

Как сообщало РБК-Украина, 17 сентября в городе Самбор возник конфликт между мужчинами, один из них при этом осуществил несколько выстрелов в воздух из неизвестного оружия.