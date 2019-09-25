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В Одеській області за підозрою в розбої затримано громадянина Грузії

Новини » Надзвичайні події    25.09.2019 - 14:55
В Одеській області за підозрою в розбої затримано громадянина Грузії
Ілюстративне фото (cripo.com.ua.jpg)

Чоловік перебуває під вартою і йому загрожує до 15 років позбавлення волі

В Одеській області громадянин Грузії виявився причетний до розбою на майже мільйон гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву прокуратуру.

Зазначається, що за клопотанням прокуратури вказана особа перебуває під вартою.

"У ході розслідування встановлено, що в березні цього року зловмисник разом з двома спільниками проникли в гараж потерпілого в Ізмаїлі", - йдеться у повідомленні.

Погрожуючи господарю пістолетом та ножем, вони дістали з авто чоловіка сумку з грошима у сумі 500 000 гривень та 15 000 доларів США. Після цього нападники зникли з місця злочину.

Також вживаються заходи щодо встановлення двох інших фігурантів злочину.

Зазначимо, досудове розслідування здійснювали за частиною 4 статтею 187 Кримінального кодексу України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).

Додамо, що цей злочин карається 15 роками позбавлення волі із конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня в Оболонському районі Києва чоловік стріляв у поліцейських. Повідомляється, що чоловік вистрілив під час перевірки документів.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 вересня в місті Самбір виник конфлікт між чоловіками, один з них при цьому здійснив кілька пострілів у повітря з невідомої зброї.

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