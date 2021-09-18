Одеський припортовий завод зупиняє роботу. Спроби відновити його діяльність не увінчалися успіхом.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав перший заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуриков.

"Завод вже в процесі зупинки. На сьогодні причини дві - переповнений склад карбаміду і захмарна ціна сировини (природного газу)", - повідомив Микола Щуриков.

Інші деталі поки не розголошуються.