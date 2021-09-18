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Одеський припортовий завод зупиняє роботу

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Одеса, Субота 18 вересня 2021 23:25
Одеський припортовий завод зупиняє роботу Фото: Одеський припортовий завод зупиняє роботу (Владислав Красинський, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Одеський припортовий завод зупиняє роботу. Спроби відновити його діяльність не увінчалися успіхом.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав перший заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуриков.

"Завод вже в процесі зупинки. На сьогодні причини дві - переповнений склад карбаміду і захмарна ціна сировини (природного газу)", - повідомив Микола Щуриков.

Інші деталі поки не розголошуються.

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Одесский припортовый завод
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Одеський припортовий завод зупиняє роботу
Одеський припортовий завод зупиняє роботу
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