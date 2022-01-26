Одесский облсовет обратился к Фонду госимущества накануне приватизации завода шампанских вин

На десятой внеочередной сессии Одесского областного совета было принято решение о направлении обращения депутатов Облсовета по поводу приватизации Одесского завода шампанских вин в Фонд государственного имущества Украины и Министерства культуры и информационной политики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УНИАН .

По мнению депутатов, приватизация не должна привести к строительству бизнес-центра или жилого комплекса в охранной зоне. Также депутаты отметили необходимость обеспечить сохранность памятников архитектуры, расположенных на территории завода.

В обращении депутатов к ФГИУ и МКИП говорится, что поводом для запроса стала информация об аукционе по продаже объекта малой приватизации единого имущественного комплекса "Одесский завод шампанских вин", объявленный Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областям, который должен состояться 1 февраля 2022 года.

Депутаты поддержали необходимость аукциона, однако отметили, что известное многим одесситам здание завода, построенное в 1898-1900 годах, а также въездная арка с ограждением 1898 года, по проектам архитектора Бойша на Французском бульваре в городе Одесса, должны быть сохранены как памятники архитектуры, входящие в единый имущественный комплекс завода. Также депутаты отметили необходимость сохранения большой охранной зоны, в которой расположен объект приватизации.

Депутаты Одесского областного совета призвали руководство Фонда государственного имущества Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины учесть такие интересы местной общины:

1. Сохранить имеющиеся договоры аренды и субаренды, которые позволят и дальше развивать культурный центр, созданный в памятнике архитектуры на территории Одесского завода шампанских вин.

2. Не допустить строительства бизнес-центра или жилой недвижимости в охранной зоне и обеспечить сохранность памятников архитектуры, расположенных на территории Одесского завода шампанских вин.

3. Поддержать уже принятые меры Культурно-образовательного учреждения "Музей современного искусства в г. Одессе" по созданию на территории Одесского завода шампанских вин уникального культурного центра.

"Поэтому призываем всех, от кого зависят условия использования объекта приватизации после его приобретения частным инвестором, отреагировать на это обращение, чтобы его результаты отвечали прежде всего интересам общины города Одессы и всей Одесской области", - говорится в обращении депутатов Одесского областного совета.