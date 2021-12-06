Что не так с Одесским портом: Александр Эйсмонт о сложившейся ситуации вокруг Евротерминала

Одесский морской порт является крупным торговым портом международного значения. В 2016 году местные власти приняли решение установить дорожные знаки на пути к порту таким образом, чтобы крупногабаритный транспорт мог обогнуть жилые кварталы. Единственным из доступных вариантов стал путь через частную территорию сухого порта собственником которого является ООО “Евротерминал”.

Вполне логичным, что Евротерминал начал брать плату за транзит. И в этом моменте завязалась вся боль ситуации. С одной стороны, это логически верное решение – почему частное лицо должно пускать по своей территории большегрузы только потому, что кто-то там перекрыл дорогу?

Если перестать лукавить, то так поступил бы каждый. Но вместе с тем, на протяжении многих лет вопрос по поводу платного въезда на территорию Одесского морского порта не давал покоя обществу. Рассматривая эту ситуацию под прицелом, можно увидеть, что с одной стороны частная компания начала взимать плату за пользование своей инфраструктуры, а с другой власти не хотят искать альтернативу для участников этого рынка.

Почему Хаджибей-2 не решит проблему?

Генеральный директор Александр Эйсмонт убежден, что проект “Хаджибей-2” является нелогичным. И абсолютно не имеет никакого отношения к проблеме платного транзита.

Как известно после 10 лет бездействующего муниципального проекта “альтернативной” дороги в этом году его активизировали и даже начали строительство новой эстакады. Почему официальные власти не говорят о том, что проезд через Хаджибей-2 будет платным, до сих пор непонятно. Это удар в свои ворота, считает Александр Эйсмонт. К тому же эта дорога все равно не будет вести прямо в Одесский порт. И об этом тоже власти ничего не говорят.

По заявлениям генерального директора Александра Эйсмонта стоит отметить, что “Евротерминал” разработал собственный проект по модернизации дороги ведущей к Одесскому морскому порту. Его цель – отвести крупногабаритный автотранспорт за пределы жилых массивов.

“​​Наша компания, в течении последних 3 лет разрабатывала проект строительства дороги от окружной трассы к нашей территории, через поля орошения, минуя городские улицы”, — заявил Александр Эйсмонт.

Следует отметить тот факт, что плату за пользование инфраструктурой взимает не только “Евротерминал”, а и Администрация Морских портов Украины. Исходя из этого можно понять, что монополистов в этом рынке нет.

Александр Эйсмонт видит будущее только в диалоге

Александр Эйсмонт видит исход этой ситуации в трех вариантах:

первое — государство после окончания проекта “Хаджибей-2” все равно будет брать деньги за ее пользование;

— государство после окончания проекта “Хаджибей-2” все равно будет брать деньги за ее пользование; второе — государство возьмет в свое распоряжение частную собственность, на которой строится Хаджибей-2, и будет управлять ею самостоятельно;

— государство возьмет в свое распоряжение частную собственность, на которой строится Хаджибей-2, и будет управлять ею самостоятельно; третье — участники рынка найдут компромисс и начнут договариваться. Плату за въезд сделают регулируемой государством.

“Мы готовы к этому диалогу. И призываем к нему последние несколько лет”, — отметил Александр Эйсмонт.