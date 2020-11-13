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Одесская область вводит карантин выходного дня

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 13 ноября, состоялось заседание Одесской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором принято решение о введении карантина выходного дня на территории региона. Новые ограничения вступят в силу уже с 00:00 14 ноября.

Об этом глава Одесской областной госадминистрации Вячеслав Овечкин сообщил во время брифинга.

По его словам, работать в выходные дни смогут только продуктовые магазины, ветеринарные и обычные аптеки, общественный транспорт и автозаправки. Заведения общепита смогут работать только на вынос.

Закрытыми будут торговые центры, развлекательные заведения и фитнес-центры. Также под запретом будут массовые мероприятия и концерты.

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Следить за выполнением этих карантинных мер будут сотрудники Нацполиции и Госпродпотребслужбы.

Напомним, Кабинет министров утвердил введение карантина выходного дня. Уже в ближайшие выходные и на протяжении минимум трех недель будут действовать новые ограничения.

Однако Львов, Ровно, Черкассы отказываются вводить карантин выходного дня.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства.

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