В Одессе сожгли автомобиль руководителя таможни

В ночь на 26 ноября в Одессе на закрытой стоянке таможни сожгли автомобиль, который принадлежал семье исполняющего обязанностей руководителя Одесской таможни Игоря Резника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы таможни Максима Нефедова.

Он обнародовал фото и видео с места события. В частности, на видео видно, что кто-то перебрался через забор, бросил бутылку и убежал.

"Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов до даже некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами. Например, только вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на 300 тыс. долларов и составили протоколы на 5,7 млн. гривен по 4-х новых авто BMW", - написал Нефедов и призвал правоохранителей обеспечить оперативное и прозрачное расследование.

Фото: место происшествия (facebook.com/max.nefyodov)

В полиции сообщили, что происшествие произошло на автостоянке одесской таможни. По предварительным выводам экспертов, причиной возгорания транспортного средства стал поджог.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению лица, причастного к данному преступлению. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по факту взрыва автомобиля в Харькове. Предварительно, автомобиль принадлежит зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области, который был уволен в рамках люстрации.