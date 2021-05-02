В Одессе состоялся марш защитников, организованный Нацкорпусом

"Национальный корпус" вместе с другими организациями провел в Одессе марш защитников в честь годовщины событий 2 мая 2014 года , когда активисты дали отпор попыткам создать Одесскую народную республику.

Участники шествия прошли по маршруту от Соборной площади до памятника Тарасу Шевченко, где состоялся митинг.

"Первая кровь в Одессе пролилась не 2 мая. Первая кровь пролилась 19 февраля, когда пророссийские боевики ломали, били и разгоняли абсолютно мирный митинг против расстрелов на Майдане. Это было под Одесской ОГА задолго до 2 мая. 2 мая первыми погибшими были далеко не люди из Профсоюзов. Первыми погибшими на улицах Одессы были Игорь Иванов и Андрей Бирюков - украинские активисты Одессы, которых убили во время мирного и гражданского украинского марша", - заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

По словам руководителя штаба Нацкорпуса Максима Жорина, со времени боев за Одессу Украина все еще остается под угрозой полномасштабного наступления РФ.

"Пророссийские силы сегодня вновь поднимают молот, мы вновь все чаще слышим старые тезисы о "фашистах", "ущемлении русскоговорящих". Важно помнить, что за этими лозунгами идут российские войска, а с ними только война и разрушение", - подчеркнул Жорин.

По мнению Билецкого, для каждого украинца 2 мая это победа, однако победа с жертвами, потому что такова ее цена.

"Для каждого украинца 2 мая - это победа. Сложная и безусловно с жертвами, которым никто не радуется. Но такова цена победы и мира. В этот день Одесса осталась Украиной. Мы должны сказать простые слова к северным соседям, мечтающим вернуть Одессу: вас здесь не ждет ничего, кроме гробов. Одесса была украинской, есть и такой останется", - добавил Билецкий.