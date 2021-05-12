В Одессе СБУ разоблачила врачей, которые требовали взятки за бесплатные операции на сердце

Следствие установило, что организатором выступал заведующий отделением медучреждения. Он привлек врачей к вымогательству денег с пациентов за оказание услуг, подпадающих под бесплатную медицинскую помощь.

В частности, по законодательству Украины приобретение протезов, клапанов шунтов осуществляется за бюджетные средства. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновник получал неправомерную выгоду наличными и лично распределял ее среди врачей, задействованных в схеме.

Установлено, что размер взятки зависел от сложности и состояния больных и составлял от 86 до 400 тыс. грн.

Правоохранители задержали злоумышленника в помещении медучреждения во время получения 11 тысяч долларов от пациента, которому необходимо было провести операцию на аорте. В ходе обысков изъята черновая бухгалтерия, по которой распределяли средства, полученные от больных.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Фото: задержание взяточника в больнице (ssu.gov.ua)