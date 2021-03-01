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В Одессе рухнула часть старинного дома

Новина українською → Одесса, Понедельник 01 марта 2021 11:05
В Одессе рухнула часть старинного дома Фото: памятник архитектуры (dumskaya.net)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня ночью в центре Одессы рухнула часть памятника архитектуры - дома Сретенской церкви. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает "Думская".

Как сообщается, обрушение произошло около 3 часов ночи на том месте, где была трещина. Во флигеле дома она появилась еще в субботу, после чего жильцов ближайших к ней квартир отселили. Сейчас на месте работают сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

В результате обрушения также поврежден соседний двухэтажный дом. У него пробита крыша в результате падающих камней. Также завалилась стена, которая прилегала к аварийному флигелю.

Из поврежденной квартиры отселили жильца. Он присоединился к людям, которых в субботу отселили из соседнего дома.

Отмечается, что этот памятник архитектуры находится на Нежинской, 16. Он был построен еще в 1879 году.

Фото: памятник архитектуры (dumskaya.net)

Напомним, ранее в Одессе обрушилась лестничная клетка в двухэтажном доме. Дом длительное время находился в аварийном состоянии.

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