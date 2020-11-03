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В Одессе построят первую полностью автоматизированную подстанцию ​​закрытого типа 110/20 кВ

Одесса, Вторник 03 ноября 2020 12:31
В Одессе построят первую полностью автоматизированную подстанцию ​​закрытого типа 110/20 кВ
Фото: генерация энергии (dtek.com)
Автор: РБК-Украина

В Одессе построят первую в Украине полностью автоматизированную подстанцию ​​закрытого типа 110/20 кВ. Энергообъект сводит "ДТЭК Одесские электросети" в микрорайоне Чубаевка города Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечают в компании, такая подстанция даст дополнительные 52 МВт электроэнергии для жителей Киевского района города и позволит обеспечить надежной электроэнергией 5000 новых квартир и всю прилегающую инфраструктуру.

"ДТЭК действует в интересах Украины и внедряет лучшие мировые практики строительства энергообъектов. Строительство подстанции закрытого типа 110/20 кВ - новый шаг в развитии энергетического рынка Украины. Инвестиции в строительство составляют около 290 млн гривен", - рассказал генеральный директор "ДТЭК Одесские электросети" Александр Фоменко.

По его словам, уникальность подстанции "Чубаевка" заключается в уровне напряжения 20кВ, под которым электроэнергия передается и распределяется в сети, вместо распространенных в Украине 6кВ и 10кВ. Подобные подстанции уже есть в Германии, Нидерландах и других европейских странах.

"Наиболее экономичным способом передачи электроэнергии является ее "отправка" линиями более высокого напряжения. Чтобы лучше понять, почему это выгоднее, представьте, что вы включили шланг с водой: чем выше давление, тем меньше потери воды", - пояснил Александр Фоменко.

Как сообщают в компании, подстанция "Чубаевка" будет отвечать всем требованиям строительства в современных городах. Она будет небольшого размера, 27х36м, но мощной. По своей конструкции она будет "закрытого" типа. То есть все оборудование энергетики установят в специальном здании, надежно защитит его от негативного воздействия погоды.

Подстанция будет работать в режиме управления с диспетчерского пульта, без участия дежурного персонала. Это позволит быстро фиксировать аварийные нарушения и устранять их последствия без отключений клиентов от энергоснабжения.

Напомним, ранее в компании заявляли, что одной из приоритетных задач ДТЭК является сохранение окружающей среды. На новом объекте компания планирует установку вакуумных выключателей, которые дружественны к окружающей среде и соответствуют самым высоким требованиям противопожарной безопасности.

На подстанции также будет использовано кабель из сшитого полиэтилена, что позволит не только минимизировать потери в сетях, но и обеспечить экологичность благодаря отсутствию утечки масла и загрязнения окружающей среды при повреждении.

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