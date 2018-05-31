В Одессе перед судом предстанут экс-полицейский и его знакомый

Открыто дело о покушении на убийство

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника патрульной полиции и гражданина, обвиняемых в покушении на убийство и неоказании помощи мужчину, который находился в опасном для жизни состоянии, что повлекло тяжкие последствия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В частности, сообщается, что инцидент произошел в ноябре 2017 года. Обвиняемые употребляли алкогольные напитки во дворе возле дома по ул. Паустовского в Одессе. В дальнейшем во время ссоры полицейский выстрелил участковому в голову из травматического пистолета, в результате чего пострадавший получил проникающее проникающее ранение головы.

"Один из обвиняемых, осознавая, что раненый мужчина находится в опасном для жизни состоянии, не вызвал скорую помощь и не обратился к окружающим, а покинул место правонарушения. Благодаря своевременным реанимационным мероприятиям потерпевшего удалось спасти. После госпитализации медики установили, что мужчина получил тяжелые телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы головы и перелома основания черепа", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас одного из обвиняемых уволили с должности инспектора Управления патрульной полиции в г. Одессе.

Напомним, как сообщалось ранее, в Киеве бывшего милиционера, который требовал и получил 24 тысячи гривен взятки, приговорили к 5 годам лишения свободы.