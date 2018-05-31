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В Одесі перед судом постануть екс-поліцейський і його знайомий

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 22:46
Ілюстративне фото (facebook.com)
Ілюстративне фото (facebook.com)

Відкрито справу про замах на вбивство

Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника патрульної поліції і громадянина, обвинувачених у замаху на вбивство і в ігноруванні чоловіка, який знаходився в небезпечному для життя стані, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Зокрема, повідомляється, що інцидент стався в листопаді 2017 року. Обвинувачені вживали алкогольні напої у дворі біля будинку по вул. Паустовського в Одесі. В подальшому під час сварки поліцейський вистрілив дільничного в голову з травматичного пістолета, у результаті чого потерпілий отримав проникаюче поранення голови.

"Один з обвинувачених, усвідомлюючи, що поранений чоловік перебуває в небезпечному для життя стані, не викликав швидку допомогу і не звернувся до оточуючих, а залишив місце правопорушення. Завдяки своєчасним реанімаційним заходам потерпілого вдалося врятувати. Після госпіталізації медики встановили, що чоловік отримав важкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми голови та перелому основи черепа", - розповіли в прокуратурі.

Зараз одного з обвинувачених звільнили з посади інспектора Управління патрульної поліції у м. Одесі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Києві колишнього міліціонера, який вимагав та отримав 24 тисячі гривень хабара, засудили до 5 років позбавлення волі.

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Теги публікації: полиция, пистолет, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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