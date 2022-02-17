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В Одессе открыли уголовное производство против охранников мэрии

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Одесса, Четверг 17 февраля 2022 13:47
В Одессе открыли уголовное производство против охранников мэрии Фото: в Одессе открыли уголовное производство против охранников мэрии (
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе в отношении сотрудников КУ "Муниципальная варта", которые являются охранным подразделением одесской мэрии, открыли уголовное дело. Причина - препятствование профессиональной деятельности журналиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы производства, открытого Приморской окружной прокуратурой.

Как сообщает Украинская служба Информации, производство по ч. 1 ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Инцидент произошел 2 февраля. Корреспонденты пришли в здание одесского горсовета для встречи с вице-мэром Михаилом Кучуком, который должен был вести прием. Но журналиста Евгения Лысого остановила охрана. Работник "Муниципальной варты" Евгений Мирошниченко заблокировал прессе доступ в здание.

Как сообщалось ранее, на заседании земельной комиссии Одесского горсовета произошла потасовка с участием народного депутата Украины Артема Дмитрука. Правоохранители открыли дело.

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