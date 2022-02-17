В Одессе открыли уголовное производство против охранников мэрии
В Одессе в отношении сотрудников КУ "Муниципальная варта", которые являются охранным подразделением одесской мэрии, открыли уголовное дело. Причина - препятствование профессиональной деятельности журналиста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы производства, открытого Приморской окружной прокуратурой.
Как сообщает Украинская служба Информации, производство по ч. 1 ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
Инцидент произошел 2 февраля. Корреспонденты пришли в здание одесского горсовета для встречи с вице-мэром Михаилом Кучуком, который должен был вести прием. Но журналиста Евгения Лысого остановила охрана. Работник "Муниципальной варты" Евгений Мирошниченко заблокировал прессе доступ в здание.
Как сообщалось ранее, на заседании земельной комиссии Одесского горсовета произошла потасовка с участием народного депутата Украины Артема Дмитрука. Правоохранители открыли дело.