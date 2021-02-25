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В Одессе горела многоэтажка, есть жертвы

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 25 февраля, Одессе загорелся пятиэтажный жилой дом. В результате пожара погибли двое человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар произошел около 5:52 в одной из многоэтажек по проспекту Небесной Сотни. По прибытию спасатели установили, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире, которая расположена на втором этаже жилого дома.

В 6:15 спасатели локализовали пожар, а в 6:35 он был полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

"Во время тушения пожара обнаружены тела 2 погибших человек 1964 г.н. и в 1934 г.н. Вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяином. Ущерб устанавливается", - отмечают в ведомстве.

Кроме этого уточняется, что за прошедшие сутки в результате пожаров в Украине погибли 9 человек. Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать правила пожарной безопасности и заботиться о надлежащем состоянии систем пожарной безопасности помещений.

Напомним, 20 февраля в одной из многоэтажек Черкасс произошел пожар. В результате было эвакуировано шесть человек и два человека госпитализированы.

Кроме того, в Одессе спасателям поступило сообщение о пожаре в родильном доме №5 по улице Маршала Говорова,28. Загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже. Эвакуировали 74 человека, из которых 16 детей.

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