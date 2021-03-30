В Одессе банда завладела квартирами на 27 млн гривен. Организаторам грозит 12 лет тюрьмы

Как установили полицейские, мошенническую схему по завладению недвижимостью разработали и реализовали трое жителей Одессы, среди которых - действующий адвокат и бывший правоохранитель. Им помогали регистратор и два человека с уголовным связями. Каждый из них имел свою "зону" ответственности.

Для поиска потенциальных жертв злоумышленники использовали доступ к государственным электронным реестрам и информацию от участников рынка недвижимости. В частности, их интересовали покупатели, которые рассчитались за приобретенную квартиру, но еще не зарегистрировали на нее право собственности. Внимание члены преступной группировки обращали только на тех лиц, которые приобрели недвижимость, строительство которой было приостановлено, а ее сдача в эксплуатацию происходила со значительной задержкой.

Фото: задержание преступной группировки (npu.gov.ua)

Найдя нужный объект, преступники подделывали и изготавливали необходимый пакет документов для получения недвижимости в собственность и, используя подставных лиц, оформляли на них квартиры. В дальнейшем имущество продавали на вторичном рынке. Полученные от продажи деньги распределялись между всеми участниками группы. В общей сложности злоумышленника удалось завладеть в Одессе 19 квартирами на общую сумму более 27 миллионов гривен.

Осенью 2020 года правоохранители задержали двух представителей группировки. Во время обыска у них были изъяли поддельные паспорта на имя граждан Украины и иностранцев, печати нотариуса Российской Федерации, а также документация, подтверждающая их преступную деятельность.

В марте 2021-го досудебное расследование в отношении подозреваемых завершено. В суд направлены уголовные производства с обвинительными актами. За содеянное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в отношении незаконного отчуждения части объектов еще продолжается, собирается доказательная база причастности к этому злоумышленников, а также установление полного круга участников, вовлеченных в мошенническую схему.