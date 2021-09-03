"Одесса всегда актуальна!" Руководитель нового отеля Radisson на Дерибасовской – о туризме, гостеприимстве и местном колорите

За время пандемии многие успели соскучиться по путешествиям. И пока поездки за границу сопряжены с различными сложностями, внутренний туризм набирает обороты. Один из туристических магнитов Украины, Одесса, стал еще более привлекательным – в самом центре города открывается отель международного бренда Radisson.

Radisson Hotel City Centre Odesa стал новым поводом для гордости "жемчужины у моря". Отель расположился на Дерибасовской, в паре кварталов от одесской оперы, знаковой Потемкинской лестницы и Одесского порта. С вопроса о локации мы и начали разговор с генеральным менеджером отеля, Ольгой Мищенко.

Почему для Radisson Hotel City Centre Odesa выбрали именно это место?

Все просто – это сердце города, сердце Одессы, какой мы ее знаем и любим. Сложно переоценить это расположение: оно премиальное, оно легендарное. Адрес говорит сам за себя – Дерибасовская, 23. Это средоточие одесских событий, очень удобная локация для гостя, с какой бы мотивацией он не приехал. Здесь рядом и основные достопримечательности, и лучшие кафе и рестораны, и бизнес-центры, и главный пляж города, Ланжерон. Все в пешеходной доступности. А эпицентр ночной жизни – Аркадия – в 15 минут езды. При этом прогулка в этой части города – сплошное удовольствие: как от эстетики, так и от колорита. Звуки, ароматы, краски, флер Одессы, ее история – все на расстоянии вытянутой руки.

Брендовый отель – часть международной сети со своими четкими правилами. Одесский флер как-то отразится на самой гостинице?

Отели Radisson всегда добавляют в сервис локальный колорит. Конечно, есть стандарты, выполнение которых носит бескомпромиссный характер: пожарная безопасность, качественный контент гостевого телевидения, высокоскоростной интернет. Вопросы гостевого комфорта для нас тоже очень важны: и качество постельного белья, и blackout шторы, и удобные ортопедические матрасы и подушки – и, как следствие, качество сна.

Но в некоторых моментах мы внедряем и местный акцент. Например, завтраки – одна из визитных карточек бренда Radisson: это наша возможность подарить гостю прекрасное начало дня и зарядить позитивом. С одной стороны, у нас есть обязательный стандарт по наполнению. С другой стороны, мы можем внедрять местные элементы – например, блюда одесской кухни, отображать южную сезонность.

Одессу гости однозначно почувствуют. Кроме того, все наши сотрудники – одесситы: открытые, теплые, с чувством юмора, оптимизмом и здоровой легкостью в отношении к жизни. И наши гости несомненно почувствуют этот одесский характер. Ведь Одесса – это про легкость бытия, отсутствие лишней суеты и напряжения.

А в оформлении отеля как-то проявились элементы "одесскости"?

Конечно, центральной "фишкой" оформления Radisson Hotel City Centre Odesa станет свой "одесский дворик". Очень элегантный, с мозаичным полом, живой музыкой, изящными фонтанчиками и приятным глазу озеленением. Это открытая площадка нашего ресторана – и это будет как яркий эстетический, так и гастрономический опыт. Мы приветствуем гостей из разных стран и регионов, слушаем и слышим их пожелания, поэтому предлагаем здоровый микс европейской, украинской и, само собой, одесской кухни.

Гостеприимство в новой реальности

Ситуация с пандемией осложняет туризм. Как вы думаете, когда туризм сможет восстановиться?

Конечно, это кризисное явление повлияло на ряд отраслей, в том числе отельную. Но оно не изменило желание людей путешествовать. Одесса всегда актуальна, она вне времени! Сюда стремились и будут стремиться приехать, по различным причинам. А с вакцинацией и выработкой коллективного иммунитета туризм вернется – и вернется с бумом. Ведь люди соскучились по поездкам, по связанным с ними эмоциям, по смене обстановки.

В отелях группы Radisson постоянно держат руку на пульсе. Индивидуальный туризм – путешествия по Украине – скорее всего, восстановится уже этим летом. И это внушает нам оптимизм.

Коронакризис повлиял на наши привычки. Как в отеле гарантируют безопасность гостей в новых условиях?

Radisson Hotel Group за время пандемии значительно пересмотрела свои процессы, чтобы соответствовать требованиям новой реальности.

В частности – правилам безопасности, например, при приготовлении еды. Мы адаптировали наши стандарты к реалиям пандемии: и подход к завтракам, и к уборке номеров, и к общению с гостями.

Например, минимизировали непосредственный человеческий контакт. Наши гости могут делать многое самостоятельно: скажем, управлять своим бронированием, делать экспресс-чекин и чекаут. Кроме того, все отели сети обязательно проходят сертификацию авторитетных международных аудиторов по всем направлениям безопасности, в том числе санитарной и пищевой.

Почему, приезжая в Одессу, стоит остановиться именно в Radisson?

К отелям этой сети – очень высокое доверие, заслуженное благодаря брендовым стандартам сервиса. Мы уделяем много внимания отзывам гостей и всегда быстро реагируем на них, чтобы превзойти их ожидания. Кроме того, есть и программа лояльности Radisson Rewards, которая действует во всех гостиницах Radisson Hotel Group, и их – более тысячи. Она дает нашим посетителям возможность пользоваться привилегиями в любом из них. Регулярные гости наших отелей всегда могут рассчитывать на скидки в ресторане, бесплатное повышение категории номера и приветственный комплимент от нас.

Кроме того, каждый гость Radisson знает, что гарантированно получит безопасность, качественный сон, высокоскоростной стабильный интернет, исключительный завтрак. Эта предсказуемость опыта вместе с теплотой и душевностью сервиса побуждает наших гостей выбирать нас своим "домом вдали от дома".

В Radisson каждый момент имеет значение. Любой контакт с гостем для нас – это окно возможностей для формирования лояльности. Эта философия – в ДНК бренда, один из ключевых залогов его успеха. Все гениальное – просто.