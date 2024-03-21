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Одеський ТЦК звернувся до підлітків та батьків щодо приписки

Фото: Одеський ТЦК звернувся до підлітків та батьків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Юнаки 2007 року народження повинні прибути на призовні дільниці для приписки. Їй підлягають усі допризивники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.

"Згідно чинному законодавству, усі громадяни, які отримали повістку для приписки, мають прибути на призовні дільниці районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання особисто. Приписці підлягають усі допризивники, які мешкають на території району чи міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у повістці вказаний перелік документів, які юнаки мають подати особисто до призовних дільниць. ТЦК наголошує, що підлітки повинні прибути на дільницю у зазначений час. 

Як пояснює Одеський обласний ТЦК, приписна кампанія потрібна для взяття юнаків на військовий облік, визначення кількості майбутніх військовозобов'язаних, як багато з них придатні для військової служби, а також для встановлення їх особистих якостей, фаху, рівня освіти.

Коли видається "приписне" 

Посвідчення про приписку до призовної дільниці видається громадянам, приписаним до призовних дільниць, яких за результатами проходження комісії визнано придатними до військової служби або тимчасово непридатними до військової служби чи такими, що потребують лікування.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року.

У грудні президент Володимир Зеленський заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави наголосив, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

Детальніше про те, як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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