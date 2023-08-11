В Одеській області воєнкому вручили чотири протоколи про корупцію

Начальнику одного з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в Одеській області вручили 4 протоколи про корупцію. Воєнком паралельно керував кількома житлово-сервісними центрами, та незаконно отримував додаткову зарплату.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Правоохоронці зазначили, що посадовець "порушив встановлені законом України обмеження щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю".

"Фігурант, окрім основного місця роботи, всупереч ЗУ "Про запобігання корупції", перебував на керівних посадах чотирьох житлово-сервісних центрів та незаконно отримував додаткову заробітну плату. За майже два роки махінацій порушнику було нараховано майже 210 тис. грн додаткового доходу", - розповіли у поліції.

Відповідно до ч. 1 ст. 172-4 (Порушення обмежень за сумісництвом та суміщенням з іншими видами діяльності) КУпАП передбачено адміністративну відповідальність - штраф від 5100 до 8500 гривень з конфіскацією отриманого доходу.

Протоколи про адмінправопорушення були направлені до Овідіопольського районного суду.

Поліцейські вручили начальнику ТЦК на Одещині 4 протоколи про корупцію (фото: facebook.com/DSI.police.ukraine)

Скандали з воєнкомами

Нагадаємо, в Україні останній місяць з'являються резонансні скандали із начальниками Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Зокрема, журналісти виявили у воєнкома Одеської області Євгена Борисова дорогу нерухомість в Іспанії та люксові автомобілі. Правоохоронці підозрюють його у продажу "білих квитків". Борисова вже звільнили та помістили до СІЗО.

Також правоохоронці з'ясували, що воєнком Дніпропетровської області під час повномасштабної війни РФ проти України оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі.

Раніше голова НАЗК Олександр Новіков розповів, що йде перевірка способу життя 135 воєнкомів, й у більшості з них не виявили дорогого майна.