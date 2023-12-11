В Одеській області сім'я отруїлася чадним газом

В Одеській області сім'я з двома дітими отруїлася чадним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на допис ДСНС в Telegram.

Чадним газом отруїлося поддружжя - чоловік 1981 року нарождення та жінка 1980 років народження, та ще двоє дітей - 2006 та 2021 років народження.

Їх доставили до реанімаційного відділення однієї з лікарень м. Татарбунари з отруєнням чадним газом.

"У будинку слідів пожежі не виявлено. Ймовірна причина отруєння - недолік конструкції димаря пічного опалення", - йдеться у повідомленні.

Отруєння чадним газом в Україні

8 жовтня у Львівській області від отруєння чадним газом загинули п'ять людей. Медикам вдалось врятувати життя двом дітям.

На початку листопада в Ужгороді ціла родина отруїлася чадним газом. Серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля.

Крім того, у МОЗ дали поради, як уберегтися від отруєння чадним газом.

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