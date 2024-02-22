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В Одеській області держслужбовців викрили на привласненні мільйона гривень

Четвер 22 лютого 2024 17:15
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В Одеській області держслужбовців викрили на привласненні мільйона гривень Ілюстративне фото: в Одеській області держслужбовців викрили на привласненні мільйона гривень (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці затримали колишню начальницю фінансової служби разом та її знайому, які разом провернули незаконну махінацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

За даними відомства, на початку 2020 року, перебуваючи на посаді начальниці фінансової служби поліції Одеської області, жінка вирішила збільшити свої статки. Вона запропонувала підлеглій провернути махінацію. Пізніше спеціаліст відділу обійняла посаду завідувача одного із секторів фінансового управління.

Однак надалі завідувач сектору на роботі фактично не з’являлась і функціональні обов’язки не виконувала. При цьому їй безпідставно нараховувалась заробітна плата та премії. У результаті таких махінацій фігуранткам вдалось привласнити майже мільйон гривень державних коштів.

Махінації було виявлено у 2023 році. Жінку було звільнено з лав правоохоронних органів. Спільницям загрожує від 7 до 12 років тюремного ув’язнення.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

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