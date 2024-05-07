В Одеській області було знищено морську міну (відео)

"Сьогодні в Одеській області було виявлено чергову небезпечну знахідку - якірну міну, яку винесло на узбережжя. Силами та засобами ВМС ЗС України небезпечний боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки", - сказано у повідомленні.

Як розповіли в ВМС, з початку повномасштабного вторгнення РФ військовими було знищено десятки подібних мін, як під водою, так і дрейфуючих чи тих, які винесло на узбережжя.

Зауважимо, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати. У разі виявлення таких предметів - повідомте відповідні служби.

Розмінування в Україні

Через масштабне вторгнення Росії в Україну понад 25% території виявилась замінованими. Тому наразі уряд працює над програмами по розмінуванню.

Зокрема, було створено Корпус демінерів, він має працювати на звільнених від російських загарбників територіях.

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