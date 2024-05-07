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В Одеській області було знищено морську міну (відео)

Ілюстративне фото: в Одеській області знищили морську міну (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські моряки підірвали морську міну, яку винесло на узбережжя в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС ЗСУ.

"Сьогодні в Одеській області було виявлено чергову небезпечну знахідку - якірну міну, яку винесло на узбережжя. Силами та засобами ВМС ЗС України небезпечний боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки", - сказано у повідомленні.

Як розповіли в ВМС, з початку повномасштабного вторгнення РФ військовими було знищено десятки подібних мін, як під водою, так і дрейфуючих чи тих, які винесло на узбережжя.

Зауважимо, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати. У разі виявлення таких предметів - повідомте відповідні служби.

Розмінування в Україні

Через масштабне вторгнення Росії в Україну понад 25% території виявилась замінованими. Тому наразі уряд працює над програмами по розмінуванню.

Зокрема, було створено Корпус демінерів, він має працювати на звільнених від російських загарбників територіях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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