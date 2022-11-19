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З Одеси відправили зафрахтоване ООН судно із зерном для Ефіопії

Фото: з України балкер BOZBURUN-M із 40 тис. тонн пшениці для Ефіопії (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Олександр Білоус

За останні два дні з портів Великої Одеси вийшли дев'ять суден зі 162 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Зокрема, сьогодні відправлено балкер BOZBURUN-M із 40 тис. тонн пшениці для Ефіопії. Це вже восьме за рахунком судно, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії.

За даними прес-служби, наразі в портах Великої Одеси під обробкою 26 суден. На них завантажують 1 млн тонн української агропродукції.

Усього з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Як повідомляло РБК-Україна, зернову угоду, яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

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