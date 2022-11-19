З Одеси відправили зафрахтоване ООН судно із зерном для Ефіопії

За останні два дні з портів Великої Одеси вийшли дев'ять суден зі 162 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики .

Зокрема, сьогодні відправлено балкер BOZBURUN-M із 40 тис. тонн пшениці для Ефіопії. Це вже восьме за рахунком судно, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії.

За даними прес-служби, наразі в портах Великої Одеси під обробкою 26 суден. На них завантажують 1 млн тонн української агропродукції.

Усього з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.