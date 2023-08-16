В Одесі суд 8 місяців тримає в СІЗО чоловіка, справу проти якого давно закрили, - адвокат

За словами адвоката, в жовтні 2018 року Шевченківський райвідділ поліції в Одесі під керівництвом Приморської районної прокуратури міста відкрив проти його клієнта Тимура Капіци справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК - замах на умисне вбивство. Чоловіка обвинувачували в збройному нападі на колегу по роботі, яка внаслідок цього отримала травми середнього ступеня тяжкості.



На думку Сільницького, обвинувачення навмисне обрало "тяжку" статтю, яка не відповідала реальним обставинам справи, аби мати можливість вимагати для його клієнта безальтернативного перебування під вартою як запобіжний захід. І як наслідок - мати більше важелів тиску на нього під час досудового розгляду.



"Після відкриття справи мого клієнта оголосили в розшук, проте реальні слідчі дії не проводилися. Щобільше, 4 роки його ніхто реально не розшукував - людина продовжувала жити й працювати в Україні, створила сім'ю. Наприкінці 2022 року його затримали за дивних обставин, відправили до СІЗО, не допускали до нього адвоката. При цьому нам стало відомо, що справу було закрито за відсутності складу злочину. І уже після цього до суду надійшов обвинувальний акт. Ми з таким стикаємось вперше в практиці", - каже Сільницький.



Адвокат додав, що паралельно з цим, через 4 роки після події, в якій фігурував його клієнт, потерпіла вирішила подати цивільний позов на 1 млн грн. За словами захисника, прокурори довго приховували від адвокатів матеріали справи, всіляко затягуючи її розгляд. Також затягує розгляд справи й суд.



"Ми вимагали, аби було призначено колегію з трьох суддів. Колегію було обрано: Лагода К.О. (головуюча), Осіік Д.В., Єршова Л.С. Утім її призначили з порушенням процедури, бо спочатку взялися розглядати справу, і лише потім ухвалили рішення про призначення суддів. Після того, як ми оприлюднили докази незаконності призначення колегії, судді взяли самовідвід, хоча спочатку наше клопотання про відвід не задовольнили. Новий склад суду також затягує розгляд справи з невідомих причин. Попри те, що справу закрито ще в грудні 2022 року, протягом 8 місяців ми не можемо перейти до розгляду клопотання про закриття справи й лише займаємось оскарженням постійних продовжень перебування в СІЗО", - каже адвокат.

Він також додав, що на одне із засідань щодо продовження строків тримання його клієнта під вартою приходили "громадські активісти", які здійснювали тиск на суддів і погрожували стороні захисту, а також самому клієнту фізичною розправою.

"У нас є всі підстави вважати, що чергове рішення про "повторне поміщення" до СІЗО ухвалене саме під тиском цих "активістів". Хоча як можна "повторно помістити" в ізолятор людину, яку звідти не випускали - невідомо", - каже Сільницький.

Апеляція на це рішення буде розглядатися Одеським апеляційним судом 17 серпня колегією у складі суддів Копіци О.В. (головуючий), Толкаченка О.О., Котелевського Р.І.