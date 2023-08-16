В Одессе суд 8 месяцев держит в СИЗО мужчину, дело против которого давно закрыли, - адвокат

Приморский районный суд Одессы уже более 8 месяцев продлевает пребывание в следственном изоляторе мужчины, дело в отношении которого было закрыто еще в декабре 2022 года.

По словам адвоката, в октябре 2018 Шевченковский райотдел полиции в Одессе под руководством Приморской районной прокуратуры города открыл против его клиента Тимура Капицы дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК - покушение на умышленное убийство. Мужчину обвиняли в вооруженном нападении на коллегу по работе, которая в результате получила травмы средней степени тяжести.

По мнению Сильницкого, обвинение умышленно избрало "тяжелую" статью, не соответствующую реальным обстоятельствам дела, чтобы иметь возможность требовать для его клиента безальтернативного пребывания под стражей как меру пресечения. И как следствие - иметь больше рычагов давления на него во время досудебного разбирательства.

"После открытия дела моего клиента объявили в розыск, однако реальные следственные действия не проводились. Более 4 лет его никто реально не разыскивал - человек продолжал жить и работать в Украине, создал семью. В конце 2022 года его задержали при странных обстоятельствах, отправили в СИЗО, не допускали к нему адвоката. При этом нам стало известно, что дело было закрыто в отсутствие состава преступления. И уже после этого в суд поступил обвинительный акт. Мы с таким сталкиваемся впервые в практике", - говорит Сильницкий.

Адвокат добавил, что параллельно с этим, через 4 года после события, в котором фигурировал его клиент, потерпевшая решила подать гражданский иск на 1 млн грн. По словам защитника, прокуроры долго скрывали от адвокатов материалы дела, всячески затягивая его рассмотрение. Также затягивает рассмотрение дела и суд.

"Мы требовали, чтобы была назначена коллегия из трех судей. Коллегия была избрана: Лагода К.А. (председательствующая), Осиик Д.В., Ершова Л.С. Впрочем, ее назначили с нарушением процедуры, потому что сначала взялись рассматривать дело, и только потом приняли решение о назначении судей, после того как мы обнародовали доказательства незаконности назначения коллегии, судьи взяли самоотвод, хотя сначала наше ходатайство об отводе не удовлетворили.Новый состав суда также затягивает рассмотрение дела по неизвестным причинам. в декабре 2022 года, в течение 8 месяцев мы не можем перейти к рассмотрению ходатайства о закрытии дела и занимаемся только обжалованием постоянных продолжений пребывания в СИЗО", - говорит адвокат.

Он также добавил, что на одно из заседаний по продлению сроков содержания его клиента под стражей приходили "общественные активисты", которые оказывали давление на судей и угрожали стороне защиты, а также клиенту физической расправой.

"У нас есть все основания полагать, что очередное решение о "повторном помещении" в СИЗО принято именно под давлением этих "активистов". Хотя как можно "повторно поместить" в изолятор человека, которого оттуда не выпускали - неизвестно", - говорит Сильницкий.

Апелляция на это решение будет рассматриваться Одесским апелляционным судом 17 августа коллегией в составе судей Копицы А.В. (председатель), Толкаченко А.А., Котелевского Р.И.