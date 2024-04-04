В Одесі перейменують Катерининську площу

В Одесі рекомендували перейменувати Катерининську площу та вулицю, названих на честь російської імператорки Катерини ІІ. Зазначається, що вулиця та площа будуть носити назву Європейська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду .

У вівторок, 4 квітня історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування Катеринської площі в Одесі. Крім того, комісія рекомендувала перейменувати вулицю Жуковського на вулицю Лесі Українки, а вулицю Буніна - на вулицю Поліцейська (історична назва топоніму).

Дискусії стосовно перейменування Катеринської площі

Дискусії стосовно перейменування Катеринської площі розпочалися восени 2023 року. Активісти пропонували обрати назву "площа Захисників та Захисниць України".

Зокрема, чимало сперечань навколо памʼятника Катерині ІІ. Більшість одеситів підтримали демонтаж памʼятника. Восени 2022 року пам'ятник російській імператриці Катерині II було демонтовано.

Дерусифікація в Україні

В Україні найближчим часом перейменують низку міст і сіл. Нові назви, зокрема отримають Красноград, Сєвєродонецьк і Ватутіне.

Як писало РБК-Україна, Український інститут національної пам’яті (УІНП) пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, таке рішення передбачено законом "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

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