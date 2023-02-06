Очолять люди з військовим досвідом. Зеленський анонсував призначення голів ОВА

"Також посилюємо наші управлінські позиції. У низці регіонів - прикордонних особливо та прифронтових - призначаємо керівників із воєнним досвідом. Тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в захисті від наявних зараз загроз", - заявив Зеленський.

За його словами, він буде інформувати суспільство про кожне своє рішення щодо нових призначень.

Президент також додав, що таким чином країна буде поєднувати здобутий нашими людьми досвід захисту України з конкретною управлінською роботою на посадах у місцевій та центральній владах.