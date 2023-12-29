Очолила адміністрацію окупантів. Жительці Волноваського району оголошено підозру у держзраді

За даними прокуратури, навесні 2023 року мешканка Волноваського району погодилась на співпрацю з представниками РФ. Жінка обійняла фейкову посаду виконувачки обов’язків голови "Ольгинської селищної адміністрації", а вже у червні очолила незаконно створену установу.

Вона займалась видачею розпоряджень та наказів підлеглим, та керувалася "федеральними законами" Росії. Також вона взаємодіє з керівниками муніципальних організацій і підприємств, розташованих на "підвідомчій" території. Про кожен свій крок посадовиця звітує перед окупаційною владою регіону.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури їй заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсоні правоохоронці затримали колаборанта, який торік допомагав Росії проводити "референдум".

Тим часом жителя Закарпатської області засудили до чотирьох років за сприяння втечі військовозобов’язаних за кордон.

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