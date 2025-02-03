Очищення вулиць від авто і рух транспорту під час тривог: Київ готує нові безпекові рішення

Метою є повернення міського простору до нормального вигляду та забезпечення вільного доступу для екстрених служб до будинків.

Це лише частина стратегії, яка включає також заходи для захисту критичної інфраструктури. Оскільки загроза з боку Росії залишається актуальною, терористи застосовують все більш складні тактики, тож міські служби повинні бути готові до адекватної відповіді.

Ще одним важливим питанням, яке буде винесено на розгляд, є вирішення проблеми транспортного колапсу в столиці під час повітряних тривог. Зараз активно готуються варіанти, які дозволять мінімізувати затори та забезпечити безпеку в таких ситуаціях.

Наступне засідання Ради оборони Києва має завершитись конкретними результатами, які допоможуть значно підвищити рівень безпеки та зручності для киян.