Очищали товар для компании из РФ: в Винницкой области предупредили экокатастрофу
Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Винницкой области масштабное загрязнение окружающей среды одной из компаний. Представители предприятия очищали технический глицерин для российской компании, а отходы закапывали недалеко от населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"СБУ разоблачила руководство одного из винницких предприятий на незаконном захоронении опасных промышленных отходов. Ежемесячно дельцы несанкционированно "закапывали" почти 500 тонн токсинов на открытой местности, неподалеку от населенных пунктов", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, представители украинского предприятия заключили договор с одной из российских компаний по очистке технического глицерина и вывоз готовой продукции в РФ.
Предполагалось, что вредные вещества, образующиеся в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться. Впрочем, дельцы, с целью получения сверхприбылей, скрыто, без соответствующих разрешительных документов вывозили их на арендованный у государства участок за пределами облцентра. Причем действовали они в течение нескольких лет, постоянно наращивая объемы создания опасных отходов, что могло повлечь экологическую катастрофу.
По результатам инициированных СБУ лабораторных исследований, в пробах с мест захоронения опасных отходов обнаружены химические элементы, загрязняющие подземные воды и почвы.
Во время обысков в офисных помещениях участников схемы, правоохранители обнаружили:
- документальные материалы;
- черновые записи;
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Также специалисты Государственной экологической инспекции Украины зафиксировали объемы загрязнения территорий и другие грубые нарушения действующего законодательства, о чем составлен соответствующий акт. Решается вопрос о приостановлении в судебном порядке деятельности предприятия.
"В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к правонарушению", - сообщили в СБУ.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила о подозрении жителю Черкасс в совершении значительного ущерба экологии местного региона. Злоумышленник использовал опасные промышленные отходы в собственных целях.