Очищували товар для компанії з РФ: у Вінницькій області попередили екокатастрофу
Служба безпеки України (СБУ) виявила у Вінницькій області масштабне забруднення навколишнього середовища однією з компаній. Представники підприємства очищували технічний гліцерин для російської компанії, а відходи закопували неподалік населених пунктів.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"СБУ викрила керівництво одного із Вінницьких підприємств на незаконному захороненні небезпечних промислових відходів. Щомісяця ділки несанкціоновано "закопували" майже 500 тонн токсинів на відкритій місцевості, неподалік від населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними слідства, представники українського підприємства уклали договір з однією з російських компаній щодо очищення технічного гліцерину та вивезення готової продукції до РФ.
Передбачалося, що шкідливі речовини, які утворюються у процесі технологічної обробки сировини, повинні утилізовуватися. Втім, ділки, з метою отримання надприбутків, приховано, без відповідних дозвільних документів вивозили їх на орендовану у держави ділянку за межами облцентру. При чому діяли вони протягом декількох років, постійно нарощуючи обсяги створення небезпечних відходів, що могло спричинити екологічну катастрофу.
За результатами ініційованих СБУ лабораторних досліджень, у пробах з місць захоронення небезпечних відходів виявлено хімічні елементи, що забруднюють підземні води та ґрунти.
Під час обшуків в офісних приміщеннях учасників схеми, правоохоронці виявили:
- документальні матеріали;
- чорнові записи;
- комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
Також спеціалісти Державної екологічної інспекції України зафіксували обсяги забруднення територій й інші грубі порушення чинного законодавства, про що складено відповідний акт. Вирішується питання щодо призупинення в судовому порядку діяльності підприємства.
"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до правопорушення", - повідомили в СБУ.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оголосила про підозру жителю Черкас у скоєні значних збитків екології місцевого регіону. Зловмисник використовував небезпечні промислові відходи у власних цілях.