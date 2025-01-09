Очікування Трампа про завершення війни РФ проти України зсунулися в бік Великодня, - Леммі

Обраний президент США Дональд Трамп поступово відмовляється від своїх заяв про те, що він зможе завершити війну Росії проти України за день. Його очікування зсунулися в бік Великодня.
Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Леммі позитивно оцінює ознаки того, що Трамп відходить від своїх радикальних заяв про можливість досягнення мирної угоди між Україною і Росією за день. Така риторика була притаманна республіканцеві під час передвиборчої кампанії, але зараз ситуація змінилася.
"Дональд Трамп ще не прийшов до влади. Я думаю, що, судячи з того, що я бачив протягом останніх кількох днів, є ознаки невеликого відкату від цього відчуття, що якимось чином угода буде досягнута 21 січня, я думаю, що тепер це малоймовірно. І ми чуємо, що насправді терміни дещо зсунулися... у бік Великодня", - додав глава МЗС.
Варто зауважити, що Великдень цього року римо-католики, греко-католики і православні святкуватимуть в один день - 20 квітня.
Нагадаємо, у вересні Дональд Трамп обіцяв, що якщо він переможе на виборах у США, то він у перший же день зателефонує президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну і "угода буде укладена протягом 24 годин".
При цьому вчора, 8 січня, майбутній спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог заявив, що він хоче за 100 днів знайти рішення для завершення війни Росії проти України.
Він припустив, що Трамп, Зеленський і Путін прийдуть до прийнятного рішення "в найближчій перспективі".
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