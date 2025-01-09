Очікування Трампа про завершення війни РФ проти України зсунулися в бік Великодня, - Леммі

Леммі позитивно оцінює ознаки того, що Трамп відходить від своїх радикальних заяв про можливість досягнення мирної угоди між Україною і Росією за день. Така риторика була притаманна республіканцеві під час передвиборчої кампанії, але зараз ситуація змінилася.

"Дональд Трамп ще не прийшов до влади. Я думаю, що, судячи з того, що я бачив протягом останніх кількох днів, є ознаки невеликого відкату від цього відчуття, що якимось чином угода буде досягнута 21 січня, я думаю, що тепер це малоймовірно. І ми чуємо, що насправді терміни дещо зсунулися... у бік Великодня", - додав глава МЗС.

Варто зауважити, що Великдень цього року римо-католики, греко-католики і православні святкуватимуть в один день - 20 квітня.