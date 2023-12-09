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"Очі бояться, руки дають". Прикордонники затримали ухилянта, який пропонував хабар за виїзд (відео)

Фото: прикордонники затримали ухилянта (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники затримали ухилянта, який після невдалої спроби покинути територію України, запропонував хабар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державної прикордонної служби України.

"Очі бояться, а руки дають. Ставка "ввічливого" хабародавця у 1500 євро не спрацювала", - заявили прикордонники.

В службі пояснили, що у пункті пропуску "Устилуг" під час прикордонного контролю громадянина, який ніби-то здійснює міжнародні вантажні перевезення, було встановлено, що він не має документів, які підтверджують мету його поїздки за кордон.

 

"Зрозумівши, що на цьому подорож завершена, чоловік, аби все ж таки виїхати до Польщі, запропонував прикордоннику 1500 євро хабаря. Від неправомірної вигоди інспектор відмовився, а про кримінальне правопорушення поінформовано Нацполіцію", - зауважили прикордонники.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, Служба безпеки України нещодавно викрила ще 4 "схеми" ухилення від мобілізації. Серед затриманих був посадовець одного з підрозділів ДСНС у Кіровоградській області й власник транспортної компанії.

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