"Очевидный успех": В Пентагоне отреагировали на контрнаступление ВСУ на юге

Он отметил, что российские войска продолжают жестоко бомбить украинские города, однако украинские силы смогли начать свое контрнаступление на юге страны.

"Сейчас мы видим очевидный успех наших общих усилий на поле боя. Каждый день мы видим решимость союзников и партнеров по всему миру помогать Украине сопротивляться российской незаконной империалистической неоправданной захватнической войне. Мы должны развиваться, поскольку развивается борьба", - добавил Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что контактная группа продолжит совместную работу, чтобы подготовить украинские силы на долгосрочную перспективу.

"Мы будем работать вместе, чтобы помочь интегрировать возможности Украины и укрепить ее совместные операции на долгосрочную перспективу. Мы будем работать вместе, чтобы модернизировать нашу оборонно-промышленную базу, чтобы соответствовать потребностям Украины в долгосрочной перспективе, и мы будем работать вместе над производством и инновациями, чтобы удовлетворить потребности Украины в самообороне в долгосрочной перспективе", - сказал он.