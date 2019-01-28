Очередной скачок цен: что подорожает с 1 февраля в Украине

Фото: Повышение цен в Украине (РБК-Украина)

Стоит ли ждать существенного подорожания продуктов питания, товаров и услуг - в материале

Февраль 2019 года принесет подорожание некоторых услуг и товаров в Украине. Так, планомерно будут расти цены на железнодорожные билеты, на услуги крупного интернет-провайдера а также цены на некоторые продукты питания.

Что именно подорожает в феврале 2019 года – в подборке Styler.

Билеты на поезда и грузоперевозки

Согласно последним данным, "Укрзалізниця" повысит тарифы на грузовые перевозки.

Повышение цен будет проходить планомерно и в несколько этапов, чтобы избежать резкого роста тарифов.

Фото: В УЗ сообщили об индексации цен на пассажирские перевозки (РБК-Украина)

Прогнозируется, что в течение 2019 года УЗ предлагает поэтапно (4 раза) повышать тарифы на перевозку грузов, учитывая рост цен на промышленную продукцию в прошлом году. В частности, с 1 февраля 2019 года цена повысится на 16,6%, с 1 апреля – на 2,5 процента, с 1 июля УЗ повысит цены на 5% и с 1 октября 2019 года – на 7,5%.

Кроме того, в УЗ сообщили об индексации цен на пассажирские перевозки по Украине. Так, первая индексация цен пройдет уже 1 апреля 2019 года, вторая – 1 октября. Оба раза цены повысятся на 12%.

Электроэнергия для промышленных потребителей

В первом полугодии 2019 года на 2% вырастет цена на электроэнергию для промышленных потребителей.

При этом сразу стоит сказать, что для физлиц тариф останется таким же и повышаться пока не будет.

Фото: Повышение цен за электроенергию для потребителей пока не предусматривается (РБК-Украина)

Цена на электроэнергию для промышленных и других потребителей вырастет в 1 и 2 квартале 2019 года. 2% - рост, который является намного ниже индекса цен производителей и индекса инфляции, отметила Оксана Кривенко, глава Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики.

Интернет для киевлян

Компания "Воля" объявила, что с 1 февраля 2019 года повышает цены на свои услуги. Повышение цен коснется киевлян. Цены вырастут в среднем на 15-25%.

В компании заявили, что решение пересмотреть тарифы вызвано повышением цены за телевизионный контент международными и украинскими правообладателями. А также тем, что затраты на модернизацию сети и оборудования возросли.

Продукты питания

Эксперты заявляют, что с февраля 2019 года могут возрасти цены на некоторые продукты питания.

В этом нет никакого "заговора" поставщиков: на цену могут повлиять зимние погодные условия: чем сильнее непогода и снегопады, тем сложнее перевозчикам продуктов добираться к месту назначения – в магазины и супермаркеты.

Фото: Цена на картофель c 1 февраля может существенно вырасти (pixabay.com)

Соответственно, транспортировка товара обойдется дороже. К примеру, картофель, лук, грибы и другие продукты могут подорожать на 20-40%.

В то же время может значительно снизиться цена на товары, которые из-за слишком длительного времени доставки в супермаркеты выглядят не так презентабельно и утратили хороший внешний вид. Например, бананы, мандарины, капуста и морковь в феврале могут стать на 10-20% дешевле.

Напомним, ранее украинцев предупредили об очередном скачке цен зимой 2019 года.

Кроме того, эксперты пояснили, почему растут тарифы на газ и как платить меньше.

Ранее сообщалось, как газовщики "накрутили" украинцам январские платежки.

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