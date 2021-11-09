Очередной сбой. Общественный транспорт в Киеве курсирует с опозданием: на каких маршрутах
Фото: в Киеве сбой в работе общественного транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Троллейбусы и автобусы курсируют с опозданием.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпасстранса".
Сбой в работе транспорта
Задерживается движение автобусов № 21,73,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к Керченская площадь - проспект Шухевича - проспект Степана Бандеры по причине скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.
Введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).
Пробки в Киеве
Затруднено движение транспорта на бульваре Перова, проспекте Романа Шухевича, Броварском проспекте, Северном мосту, проспекте Степана Бандеры.
Также пробки образовались на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улице Жилянская, бульваре Леси Украинки.