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Очередной форум "Украина 30" пройдет завтра, на нем выступит Зеленский

Автор: РБК-Украина

Завтра, 22 августа, пройдет очередной форум "Украина 30". На этот раз он будет посвящен украинским защитникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал этого форума.

Сообщается, что на его полях пройдет IV Международный волонтерский и ветеранский форум "Украина 30. Защитники".

Официальное открытие будет в 10:30. Запланировано выступления министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и президента Украины Владимира Зеленского, который выступит на закрытии форума в 16:00.

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