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Очередной абсурд от государства-террориста, - Зеленский о решении России по "Азову"

Новина українською →
Киев, Среда 03 августа 2022 23:02
Очередной абсурд от государства-террориста, - Зеленский о решении России по "Азову" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал абсурдным решение России признать полк "Азов" террористической организацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства.

Зеленский подчеркнул, что сейчас в РФ начали осознавать неизбежность признания их страны государством-террористом, поскольку после всех ужасов, которые совершила российская армия, ни одна террористическая организация не может претендовать на первенство в терроре.

"Россия точно №1 среди террористов и это точно заслуживает юридических последствий. Именно поэтому из Москвы пошла другая пропагандистская активность. Они объявили "Азов" террористами, хотя когда это делает государство-террорист, то это очевидно абсурдно", - отметил президент.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что "решение" Верховного суда РФ о признании полка "Азов" якобы "террористической организацией" является правовым нонсенсом.

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