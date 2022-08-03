Очередной абсурд от государства-террориста, - Зеленский о решении России по "Азову"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства.

Зеленский подчеркнул, что сейчас в РФ начали осознавать неизбежность признания их страны государством-террористом, поскольку после всех ужасов, которые совершила российская армия, ни одна террористическая организация не может претендовать на первенство в терроре.

"Россия точно №1 среди террористов и это точно заслуживает юридических последствий. Именно поэтому из Москвы пошла другая пропагандистская активность. Они объявили "Азов" террористами, хотя когда это делает государство-террорист, то это очевидно абсурдно", - отметил президент.