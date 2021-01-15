Очередное незаконное лишение свобод. США осудили задержание 120 человек в Крыму

Посольство США в Украине отреагировало на массовые задержания крымских татар в оккупированном Россией Крыму. Речь идет о задержании 120 человек, которые направлялись на суд по "делу Хизб ут-Тахрир".

Заявление разместили на странице посольства в Twitter.

В американском представительстве заявили, что обеспокоены преследованиями и задержаниями, которые совершают российские оккупационные "власти" в Крыму.

"Очень обеспокоены тем, что российские "власти" преследуют и задержали 120 крымских татар просто за то, что они обеспокоены незаконным задержанием своих сограждан. Мы поддерживаем расследование полицией Украины этого очередного незаконного лишения свобод", - подчеркнули в посольстве США.

Напомним, в понедельник, 11 января, российские оккупанты задержали 120 крымских татар, которые ехали в Ростов-на-Дону, чтобы принять участие в судебном заседании по "делу белогорской группы Хизб ут-Тахрир". По данному факту полиция Украины возбудила уголовное дело.

Как писало РБК-Украина, российский суд объявил приговор "белогорской группе Хизб ут-Тахрир". Оккупанты незаконно приговорили трех крымских татар к 13, 16 и 18 годам лишения свободы.