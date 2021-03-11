Очередное доказательство присутствия России. На Донбассе нашли беспилотник ФСБ

Беспилотник, который является очередным доказательством причастности России к войне на Донбассе, обнаружили в ходе инженерной разведки на территории Донецкой области. Считают, что этот беспилотник боевики использовали для сбора информации о подразделениях ООС.

Обнаруженный беспилотник, по предварительным данным, был изготовлен российским производителем "ZALA AERO". Его приобщили в качестве доказательств к материалам уголовного производства по факту боевых действий на Донбассе.

Как рассказали в прокуратуре, российская компания "ZALA AERO" производит беспилотники, которые способны углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.

Фото: беспилотник ФСБ (gp.gov.ua)