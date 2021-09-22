Очередная коррупционная схема на "Укрзализныце". СБУ обнаружила хищения на 2 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачила очередную коррупционную схему в АО "Укрзализныця". Злоумышленники присвоили около 2 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации правоохранителей, схему организовали двое сотрудников фирмы-подрядчика, которая выиграла несколько десятков тендеров "Укрзализныци".
Так, фигуранты вносили неправдивые данные об объемах выполненных работ.
В частности, во время ремонта колесных пар отмечалось, что их ремонт проводился дважды, хотя на самом деле - только один раз.
Указано, что проведена сотрудниками СБУ экспертиза подтвердила указанные махинации и нанесенный ущерб "Укрзализныци" в размере около 2 млн гривен.
Сейчас должностным лицам компании сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по следующим статьям УК:
Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)