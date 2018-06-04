В очереди на лечение за рубежом находятся более 30 украинцев, - Минздрав

На лечение этих пациентов в специальной программе Минздрава предусмотрено 80 млн гривен

На сегодня более 30 граждан Украины находятся в очереди на лечение за рубежом. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 4 июня, сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас на лечение этих пациентов в специальной программе Министерства здравоохранения (Минздрава) предусмотрено 80 млн гривен.

"Но есть вопрос относительно принятия решения комиссией. То есть рассматривается каждый пациент со всеми документами, с заключениями экспертов, это реальная кропотливая работа комиссии, поэтому эти две цифры мало что говорят - надо по каждому пациенту разбираться", - отметил Линчевский.

По его словам за 2017 год лечение за рубежом получило более 200 пациентов, что является наибольшим показателем за все время существования подобной программы.

Также Линчевский отметил, что на сегодня министерству вменяют неэффективное или неэкономное расходование средств в связи с тем, что каждый четвертый пациент, который отправляется за границу, потом скоро умирает.

"Мы будем использовать все способы помочь пациентам направлены либо на выздоровление, либо на продление жизни каждого пациента, независимо от сложности заболевания", - добавил заместитель министра.

Напомним, по программе государственных закупок "Взрослая онкология" в регионы отправлено ряд препаратов. По данным Минздрава, в ближайшее время препараты будут доступны в больницах.