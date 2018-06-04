У черзі на лікування за кордоном перебуває понад 30 українців, - МОЗ

На лікування цих пацієнтів у спеціальній програмі МОЗ передбачено 80 млн гривень

На сьогодні понад 30 громадян України перебувають у черзі на лікування за кордоном. Про це у ході брифінгу в понеділок, 4 червня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, нині на лікування цих пацієнтів у спеціальній програмі Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) передбачено 80 млн гривень.

"Але є питання щодо прийняття рішення комісією. Тобто розглядається кожен пацієнт з усіма документами, з висновками експертів, це реальна кропітка робота комісії, тому ці дві цифри мало що кажуть - треба по кожному пацієнту розбиратись", - зазначив Лінчевський.

За його словами за 2017 рік лікування за кордоном отримало понад 200 пацієнтів, що є найбільшим показником за весь час існування подібної програми.

Також Лінчевський зазначив, що на сьогодні міністерству закидають неефективне чи неекономне витрачання коштів у зв’язку з тим, що кожен четвертий пацієнт, котрий відправляється за кордон, потім скоро помирає.

"Ми використовуватимемо всі способи допомогти пацієнтам спрямовані або на одужання, або на продовження життя кожного пацієнта, незалежно від складності захворювання", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, за програмою державних закупівель "Доросла онкологія" у регіони відправлено низку препаратів. За даними МОЗ, найближчим часом препарати будуть доступні у лікарнях.