Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У черзі на лікування за кордоном перебуває понад 30 українців, - МОЗ

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 11:43
Фото: Олександр Лінчевський (wikipedia.org/Gal777)
Фото: Олександр Лінчевський (wikipedia.org/Gal777)

На лікування цих пацієнтів у спеціальній програмі МОЗ передбачено 80 млн гривень

На сьогодні понад 30 громадян України перебувають у черзі на лікування за кордоном. Про це у ході брифінгу в понеділок, 4 червня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, нині на лікування цих пацієнтів у спеціальній програмі Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) передбачено 80 млн гривень.

"Але є питання щодо прийняття рішення комісією. Тобто розглядається кожен пацієнт з усіма документами, з висновками експертів, це реальна кропітка робота комісії, тому ці дві цифри мало що кажуть - треба по кожному пацієнту розбиратись", - зазначив Лінчевський.

За його словами за 2017 рік лікування за кордоном отримало понад 200 пацієнтів, що є найбільшим показником за весь час існування подібної програми.

Також Лінчевський зазначив, що на сьогодні міністерству закидають неефективне чи неекономне витрачання коштів у зв’язку з тим, що кожен четвертий пацієнт, котрий відправляється за кордон, потім скоро помирає.

"Ми використовуватимемо всі способи допомогти пацієнтам спрямовані або на одужання, або на продовження життя кожного пацієнта, незалежно від складності захворювання", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, за програмою державних закупівель "Доросла онкологія" у регіони відправлено низку препаратів. За даними МОЗ, найближчим часом препарати будуть доступні у лікарнях.

МОЗ відправило у регіони ліки за програмою "Доросла онкологія" В Україні щорічно реєструють близько 50 випадків "завезеної" малярії
Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, лечение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top