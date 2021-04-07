Очередь зенитчиков. В районе ООС снова прошли военные учения
На полигоне в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе состоялись учения украинских зенитчиков. Тренировались зенитчики отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.
Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.
"Тренировка стражей неба проходила методом практических стрельб боевых расчетов ЗУ-23-2 по воздушным целям, летящим на разных высотах", - рассказали в штабе.
Вместо вражеских беспилотников зенитчики вели огонь по мишеням, которыми выступили осветляющие мины 120-го калибра.
"Оценивая действия боевых расчетов зенитчиков, руководитель занятий отметил, что бойцы действовали уверенно и профессионально", - добавили в командовании ООС.
Фото: в районе ООС прошли учения зенитчиков (facebook.com/pressjfo.news)
Напомним, в начале апреля в районе ООС прошли танковые учения подразделений Объединенных сил. Тренировались военнослужащие механизированной бригады имени князя Романа Великого.
А на этой неделе на полигоне в районе ООС тренировочные стрельбы провели минометчики бригады имени князя Владимира Мономаха.